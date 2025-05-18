Том Круз и Ана де Армас сыграют в триллере от автора «Грани будущего»

Издание Deadline сообщает, что Том Круз и Ана де Армас присоединились к актёрскому составу нового фильма от режиссёра «Грани будущего» Дага Лаймана. Звёзды уже начали готовиться к главным ролям и проходят обучение дайвингу, которое будет необходимо им для съёмок.

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Фантастический триллер получил название Deeper («Глубокий»). По сюжету главным героем выступит аквалангист. Его задачей будет спуститься в очень глубокую впадину, где он столкнётся с чем-то сверхъестественным. Сценарий написал коллега Круза по франшизе «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри.

Бюджет ленты составит около $ 200 млн, и сейчас у фильма нет дистрибьютора. Картина находится в разработке ещё с 2016 года, а сыграть в ней должен был Брэдли Купер.