Умерла актриса фильма «Выше Радуги» Татьяна Басова

После продолжительной болезни артистка кино ушла из жизни 30 апреля.

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На 65-м году жизни скончалась известная советская и эстонская актриса театра и кино, талантливая балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви).

О печальном событии сообщила её дочь, Эллен Килгас, в интервью изданию Õhtuleht. По словам дочери, Татьяна Басова ушла из жизни 30 апреля после продолжительной борьбы с тяжелым недугом.

«Это было длительное заболевание. Её состояние ухудшилось после операции на колене, проведённой в ноябре. Это не было онкологическое заболевание, просто возникло несколько проблем одновременно. Организм не смог принять имплант, и общее состояние было ослабленным», — поделилась Эллен Килгас.

Она также отметила, что врачи приложили все усилия для спасения её матери и оказывали ей поддержку до самого конца.

Ярви (девичья фамилия – Басова) появилась на свет 7 июня 1960 года. В 1978 году она успешно окончила Таллинское хореографическое училище. В 2005 году она также получила степень бакалавра в области хореографии в Таллинском университете.

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