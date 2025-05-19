Умерла актриса из "Дня рождения Буржуя" Людмила Игнатенко

На 83-м году жизни скончалась советская актриса театра, ТВ и кино Людмила Игнатенко. Заслуженной артистки Украинской ССР не стало 18 мая, это подтвердили коллеги в Киевском ТЮЗе на Липках. Причина смерти не раскрывается.

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Актриса родилась в 1942 году в Киеве, окончила драматическую студию при Театре им. И. Франко (педагоги Д. Милютенко и А. Гашинский), играла на его сцене, в Таллинском театре русской драмы. С 1970 года служила в Киевском ТЮЗе. Артистка отдала этому театру почти 55 лет, сыграла десятки ролей на его сцене.

В 1979 году дебютировала в кино в фильме "Ты только не плачь", играла в кино и сериалах ("Поддубный", "Шулер", "Возвращение Мухтара 5", "Игра взрослых девочек", "День рождения Буржуя"). Она озвучивала такие мультфильмы как "Алиса в Стране чудес", "Солнечный каравай", "Несмышленый воробей", "Одуванчик - толстые щеки", "Страшный, серый, лохматый", "Тайна Страны земляники", "Играй, моя дудочка", "Сказка о жадности" и др.