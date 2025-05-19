Однажды Энтони Хопкинс ехал в стеклянном лифте вместе с мальчиком и его мамой. Актер стоял спиной к ним и молча смотрел на город. В какой-то момент мальчик, глядя на прозрачные стены, сказал: «Мам, этот лифт как клетка Ганнибала Лектера». Услышав это, Хопкинс медленно обернулся.

Мальчик узнал в актере самого Лектера и, по словам Хопкинса, буквально оцепенел от страха. «Наверное, я нанес ему психологическую травму на всю жизнь», — пошутил актер позже в интервью.

Что довело до трагедии одного из самых любимых актеров Голливуда

Сцена из «Молчания ягнят», где Лектер заперт в изоляторе Энтони Хопкинс случайно напугал фаната до полусмерти , действительно оставила след в массовом сознании. И кажется, сама реальность иногда любит подкинуть сюжет, не хуже киношного.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.