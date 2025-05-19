Николь Кидман рассказала, с кем никогда не согласится сняться в кино

Николь Кидман готовится к съемкам в новом проекте, где появятся все персонажи, которых она когда-либо играла. Все эти герои существуют в одной расширенной вселенной.

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«Как вы знаете, я готова ко многому. Мне нравится говорить, что я в игре. Поэтому я всегда готова пробовать что-то новое», — высказалась актриса по этому поводу в беседе с изданием People.

Кидман призналась, что есть лишь одно условие, на которое она вряд ли согласится, — и это съёмки с её собственным мужем Китом Урбаном.

Всё дело в том, говорит Николь, что их жизнь и так похожа на шоу. Поскольку супруги вместе в реальной жизни, им не нужно быть рядом ещё и на работе.