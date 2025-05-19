Кузьма Сапрыкин рассказал о съемках «Оленя» и жизни с рогами

На экраны вышла романтическая комедия "Олень" о перевоспитании ловеласа при помощи проклятия в виде рогов, которое он получает после очередной случайной ночи с внучкой настоящей ведьмы. Gazetametro.ru поговорило с Кузьмой Сапрыкиным о том, как он настраивался на роль, как привыкал к рогам и к реакции людей на улице.

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Расскажите, как вас занесло в эту "страну оленью", как вы вообще решились на такую роль, требующую, как мне кажется, определённой самоиронии и, наверное, смелости.

– В этом, видимо, и есть самый главный фактор моего утверждения, что есть такая вот самоирония, потому что, конечно, это не так-то просто бегать по всей Москве с рогами на голове. Со стороны, наверное, могут быть разные мнения на этот счёт, но, честно, меня они не интересуют , я отношусь к этому проекту, как к прекрасной возможности сыграть очень яркий образ. Плюс, конечно же, многое зависело от сценария. Я согласился, понимая, что этот персонаж начинает как один человек, а заканчивает совсем другим. Есть огромная арка, история перерождения моего героя. И в этом тоже было что-то новое и интересное для меня.

А каково было привыкать к такому необычному аксессуару, да ещё и при вашем росте?

– Я специально ездил в Питер, где уже был макет моей головы, который делали для проекта "1703″. И вот я приехал к этим ребятам ещё раз. Они смеются, теперь, говорят, значит, у тебя рога? Да, говорю, раньше мне голову разбивали, теперь вот рога. Мы сделали макет рогов в двух экземплярах на случай, если одни сломаются, как, собственно, и произошло. Подготовка была достаточно серьёзная, нужно было, чтобы рога прочно крепились, и я с ними мог бегать, прыгать, делать практически всё что угодно. А это такая конструкция нелёгкая. Плюс ещё из-за того, что рога в фильме растут время от времени, использовалась графика. То есть я играл каждый дубль по несколько раз с настоящими рогами, с макетом, и с маленькими зелёными рожками, чтобы можно было прорисовывать. Так что это был не самый обычный съёмочный процесс. В этом, конечно, и минусы — это всё много времени занимает, но было очень интересно.

Наверное, было много курьёзов на съёмках?

- Ну конечно! Представляете, идёшь по Москве с рогами! Даже полиция останавливала. Спрашивают, что с тобой? "Заболел", — говорю. Бывало, кто-то кричал: "Эй, олень!". Такая вот у нас работа. Зато какая нескучная жизнь — проснулся с утра, приехал в центр Москвы и бегаешь с рогами. Весело.

После быстрых свиданий ваш герой говорит, что это не для него, он не хочет так начинать отношения. А как вы считаете, как правильно начинать?

– А нет никакой формулы. Кому-то такие свидания подходят, кому-то нужно другое. Мой герой говорит, что он чувствует себя там не в своей тарелке, это не его методы знакомства. И тогда он начинает, наконец, в себе разбираться и признаваться в том, кто он есть — патологический лжец, человек, который врёт всегда, всем и всюду. У него просто это заложено, он не умеет по-другому. Если же отвечать на вопрос: как должно начинаться — то это должно просто случиться. Должно загореться что-то, это же какая-то магия, какая-то химия должна произойти.

Вы играли в комедиях, в драмах, в том числе спортивных. Недавно мы видели вас в детективе "Оперативная память". В каком жанре вы себя комфортнее чувствуете?

– Я уже так много комедий сыграл, что чувствую себя в них, как рыба в воде. Есть какой-то кайф от того, что ты понимаешь, что всё верно делаешь, с тобой уже не возятся и к тебе нет претензий. В других жанрах мне интересно открывать для себя что-то новое, новые проявления, новые включения, новые поиски. Хочется быть разноплановым. Не хочу отказываться от комедий, но хочется и новых жанров, чтобы предлагали и другое, разное.

Как раз про что-то другое. Я читала, что вы были одним из претендентов на роль солиста группы "Сектор Газа" Юрия Хоя.

– Нет, такого не было. Это всё жёлтые СМИ.

А вообще какую музыку слушаете?

– Я слушаю абсолютно всё, кроме тяжёлого рока и металла. У меня, правда, очень разноплановый плейлист и музыка для меня — двигатель, я подпитываюсь ею. А для кино, музыка вообще очень важна, она создаёт нужную атмосферу, которая помогает. Я даже иногда перед пробами включаю какие-то песни, чтобы настроиться.

А перед "Оленем" как настраивались?

– Я слушал что-то драйвовое, чтобы меня раскачивало. Потому что у меня персонаж такой — он всё время на движе, всё время на каком-то импульсе, с юмором, он не устаёт. А у нас какая актерская жизнь — вчера ты снялся в одном проекте, сегодня в другом, у тебя 15-я смена подряд. А где и как поймать этого ловеласа Андрея, который всем врёт и так ведёт себя? Вот я и ставил себе музычку, приходил с колонкой постоянно, в общем, помогал себе как мог. Ты же сам создаёшь своего персонажа, сам пытаешься как-то прийти к нему, найти общие точки. То есть был написан один Андрей, пришёл на пробы я и сделал его таким, каким я его вижу, каким я его чувствую. Кстати, на эту роль пробовались артисты абсолютно разного возраста, и моего, и старше. В чём плюс этой истории — у неё нет возраста. Я встречал таких людей, которым 40, и они до сих пор ещё не определились, не поняли, что им нужно. Это не обязательно про молодого парня, она про человека, который живёт себе, живёт и даже не думает, что дальше, пока с ним не происходит такое событие. Эти рога — это же проклятие, но именно благодаря ему он проходит через все стадии, начиная с отрицания, и становится другим человеком. Эта история прекрасна тем, что она немножко сказочная, но она ещё и про судьбу, которая свела его с такой девушкой, хотя они вообще из разных Вселенных.

А вы верите в судьбу?

– Скорее, да... Все складывается не просто так, я уверен.

Мы в этом фильме в очередной раз полюбовались вашим прекрасным атлетическим телосложением. Как вы себя поддерживаете в такой форме? Много этому времени посвящаете?

– Я не всегда в такой форме. Например, а "Оперативной памяти" я похудел килограмм на 8 во время съёмок. Потому что было лето, я был в свитере, в кожанке, а мы работали в жарком помещении, где я просто под вентилятором худел от всего этого . И когда меня утвердили на этот проект, я не был в такой форме, как вы сейчас видите на экране, я просто сказал продюсерам, что для этого героя, мне кажется, нужно пойти в зал и подкачаться. И они с этим согласились. И я специально ходил в зал. Конечно, я не только для ролей стараюсь быть в хорошей форме, но и для себя тоже, занимаюсь спортом. Но мне интересно и меняться, маневрировать, искать — это тоже часть профессии. И если вы посмотрите мои проекты "Движение вверх" или "Отпуск" — это совсем другое лицо и другая внешность. На самом деле, мне давным-давно хотелось играть другие роли, а мне не давали. И чтобы сыграть в "Олене", мне пришлось проделать огромную работу над собой.

А кого теперь хотели бы сыграть?

– Нет какой-то конкретной роли. У меня просто есть желание много и интересно работать. Есть огромное количество невероятно крутых режиссёров, с которыми бы мне хотелось встретиться на площадке. Когда работаешь с классным режиссёром, с хорошим сценарием, с заинтересованными в результате продюсерами, с хорошей командой и когда вы начинаете создавать историю, которую ты дома читал, но тебе она казалось какой-то другой — всё оживает и начинает играть новыми красками.

Назовите хотя бы пару имён?

– О! у меня этот список большой! Самое главное в жизни — это найти своих людей. И в работе, да и вообще во всём, тогда ты получаешь удовольствие. И от процесса, и от результата.