В окружении Тома Круза начали беспокоиться за актера

62-летний Том Круз даже не думает сбавлять обороты и уходить на покой. Актер, как известно, до сих пор исполняет трюки в боевиках, и даже возраст не останавливает голливудскую звезду.

Однако, как сообщает Radar Online, Круз далек от идеальной физической формы. Источник передает, что актер буквально «скрипит» после серии травм от трюков, которые могли бы его убить. В окружении Тома уже бьют тревогу по поводу здоровья звезды и его ментального состояния.

«Том борется со смертью каждый раз, когда выходит на съемочную площадку. Да, все восхищаются его силой воли и подготовкой, но также есть и реальное беспокойство. В какой-то момент что-то может пойти не так — на самом деле у него есть желание умереть», — поделился инсайдер.

В 2017 году Круз сломал лодыжку, выполняя трюк в фильме «Миссия невыполнима», а в 2005 — порвал мышцу, снимаясь во второй части франшизы. Также Том перенес переломы ребер, ожоги и порванное подколенное сухожилие — и все это ради того, чтобы самостоятельно выполнять опасные для жизни трюки.