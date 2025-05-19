Готовность 62-летнего Тома Круза выполнять смертоносные трюки обеспокоила его близких

WomanHit.ru

62-летний Том Круз даже не думает сбавлять обороты и уходить на покой. Актер, как известно, до сих пор исполняет трюки в боевиках, и даже возраст не останавливает голливудскую звезду.

В окружении Тома Круза начали беспокоиться за актера
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Однако, как сообщает Radar Online, Круз далек от идеальной физической формы. Источник передает, что актер буквально «скрипит» после серии травм от трюков, которые могли бы его убить. В окружении Тома уже бьют тревогу по поводу здоровья звезды и его ментального состояния.

«Том борется со смертью каждый раз, когда выходит на съемочную площадку. Да, все восхищаются его силой воли и подготовкой, но также есть и реальное беспокойство. В какой-то момент что-то может пойти не так — на самом деле у него есть желание умереть», — поделился инсайдер.

В 2017 году Круз сломал лодыжку, выполняя трюк в фильме «Миссия невыполнима», а в 2005 — порвал мышцу, снимаясь во второй части франшизы. Также Том перенес переломы ребер, ожоги и порванное подколенное сухожилие — и все это ради того, чтобы самостоятельно выполнять опасные для жизни трюки.

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