Актриса Дакота Джонсон высказалась о крупных голливудских студиях

Недавно Дакота Джонсон, известная по «50 оттенков серого» и «В активном поиске», высказалась на тему того, что в современном кино очень мало экспериминтируют.

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По словам актрисы, ей бы самой хотелось, чтобы крупные голливудские компании шли на риски, выпуская интересные картины, которые смогут вызывать эмоции, ведь главное, чтобы ленты были «человечными».

Некоторые профессионалы, управляющие студиями, не испытывают желания делать что-то необычное, рискованное, страшное, опасное, настоящее — человечное. Как актриса, я жажду этого. Как зритель, я тоже жажду этого.

Увидеть Дакота в следующий раз в кино можно будет в фильме «Материалистка», в котором она сыграла с Педро Паскалем и Крисом Эвансом.