Том Круз рассказал, с каким актером хотел бы сняться в фильме

Во время недавнего интервью Том Круз высказался о желании поработать вместе с Майклом Б. Джорданом, актёром, известным по «Криду», «Грешникам» и другим лентам.

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По словам Круза, он большой фанат Б. Джордана и его работ в кино, поэтому когда-нибудь у звёздного дуэта точно выйдет совместный фильм.

Я большой поклонник Майкла Б. Джордана, фильм «Грешники» потрясающий. Мы собираемся сняться в кино вместе, поработать вместе.

Само собой, деталями будущей ленты, в которой планируют сняться Майкл и Том, не раскрываются. Возможно, они уже договорились о совместных съёмках, а может быть разговоров пока что не было.