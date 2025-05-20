Умерла звезда сериала «Дикая роза» Аурора Клавель

19 мая ушла из жизни Аурора Клавель, мексиканская актриса театра, кино и телевидения с фильмографией минимум в 120 пунктов. Среди прочего в ее списке хорошо знакомые нашему зрителю теленовеллы "Богатые тоже плачут", "Дикая роза" и "Роза Гваделупе".

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Клавель родилась в 1936 году, этим летом ей могло бы исполниться 89 лет. На момент смерти Аурора была одной из последних актрис "золотого века" как национального кинематографа, так и Голливуда.

Некролог публикует El Imparcial. Информация подтверждена членами семьи. Детали и причина не называются.

Аурора Клавель с молодых лет проявляла интерес к сцене и еще в юности перебралась из провинции в Мехико - чтобы начать артистическую карьеру. Далее сделав и международную карьеру.

Помимо массы теленовелл, Клавель снялась у Пекинпы в "Дикой банде" и ленте "Пэт Гэрретт и Билл Кид", в картине Ральфа Нельсона "Солдат в синем мундире" и "Береге москитов" Уира - с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен.