Ушел из жизни итальянский актер Франко Мерли

Умер итальянский актер Франко Мерли, звезда скандальных фильмов Пазолини
В родном Риме скончался итальянский актер Франко Мерли. Ему было 68 лет.
Как пишет CDS, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.
В некрологе Мерли назван знаковым исполнителем для проектов Пазолини - скандальный режиссер открыл Франко, когда тот работал на АЗС, пригласив в свою ленту 1974 года "Цветок тысяча и одной ночи" (18+). Фильм взял Гран-при в Каннах.
После Мерли сыграл еще в четырех картинах, в конце 1970-х оставив кинематограф. Далее работал в банке.
В последний раз Франко Мерли появится на большом экране в 2006-м - когда на Венецианском МКФ состоялась премьера документального фильма о Пазолини (18+).