Ушел из жизни итальянский актер Франко Мерли

В родном Риме скончался итальянский актер Франко Мерли. Ему было 68 лет.

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Как пишет CDS, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

В некрологе Мерли назван знаковым исполнителем для проектов Пазолини - скандальный режиссер открыл Франко, когда тот работал на АЗС, пригласив в свою ленту 1974 года "Цветок тысяча и одной ночи" (18+). Фильм взял Гран-при в Каннах.

После Мерли сыграл еще в четырех картинах, в конце 1970-х оставив кинематограф. Далее работал в банке.

В последний раз Франко Мерли появится на большом экране в 2006-м - когда на Венецианском МКФ состоялась премьера документального фильма о Пазолини (18+).