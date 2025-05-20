Пенелопа Крус получила роль в экранизации пьесы Федерико Гарсиа Лорки

По данным издания Deadline, Пенелопа Крус получила главную роль в фильме La Bola Negra Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси. Лента будет основана на незаконченной пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

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Проект представили на Каннском кинофестивале 19 мая и отправили на международные торги. Вместе с Крус в ленте сыграют Мигель Бернардо, Карлос Гонсалес и Лола Дуэньяс, недавно прославившаяся своей ролью в сериале La Mesías.

В сюжете будут рассказаны взаимосвязанные истории трёх мужчин из трёх разных эпох. Три жизни, связанные болью и наследием, вдохновлённые одним из последних незаконченных произведений Гарсиа Лорки.