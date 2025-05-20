От болезни Альцгеймера умерла американская актриса

Ушла из жизни Далин Янг, американская актриса кино и ТВ, продюсер и сценаристка.

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Янг дебютировала на экране в 1960-х. В ее фильмографии - взявший "Оскар" "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" Крамера, хоррор-сериал "Гримм", удивительное кино с великим Николасом Кейджем "Свинья" и другие.

85-летняя артистка скончалась в Портленде еще 9 мая, но сообщается об этом лишь сейчас. По словам мужа актрисы, режиссера и сценариста Роберта Мартина Кэрролла ("Любовь мертвых", культовый "Сынок" - Sonny Boy - с Дэвидом Кэрредином), Янг умерла от осложнений болезни Альцгеймера.

Супруги вместе работали над рядом проектов.

Янг родилась на Гавайях, ранние годы провела на ферме под Гонолулу, причем участок ее семья унаследовала от последнего короля островов.

Окончив университет, переехала в Сан-Франциско, оттуда - в Нью-Йорк. Пела в клубах, принадлежавших мафии, которая, как рассказывала артистка, за ней бережно присматривала. С 1960-х была вовлечена во внебродвейскую сцену. Тогда же начала писать пьесы и сценарии. В конце 1960-х уехала в Лос-Анджелес. Дружила с Тимоти Лири.