Умерла звезда ситкома «Чирс»

Джордж Уэндт скончался рано утром 20 мая - "мирно, во сне, в своем доме". Об этом сообщает People со ссылкой на заявление представителя артиста от имени его семьи.

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По словам агента, родные покойного просят уважать их право скорбеть частным порядком.

Джордж Уэндт - американский комик, актер кино и сериалов, артист озвучания, режиссер и продюсер. Родился в 1948 году в Чикаго, и прежде чем заняться шоу-бизнесом работал в офисе своего отца - в области недвижимости.

С 1974-го обучался при городском театре The Second City. Cнимался с конца 1970-х. Фильмография, включая телешоу, - порядка трех сотен пунктов.

Самый известный образ артиста - Норм в ситкоме "Чирс", также артист озвучивал этого персонажа в "Симпсонах" и "Гриффинах".

Уэндт снялся в проектах "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Байки из склепа", "Коломбо", "Сайнфелд", "Голдберги", "Мастера ужасов", "Твое милое личико отправится в ад".