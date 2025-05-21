Актрисы Дакота Джонсон («50 оттенков серого») и Адрия Архона («Настоящий детектив») передали привет России в беседе с «Известиями».

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Корреспондент издания попросил знаменитостей в конце интервью сказать по-русски: «Привет, Россия», но они побоялись неправильно произнести.

«Нет, я не буду рисковать, могу ошибиться, потом все меня будут ненавидеть. Так что: hi, Russia!», — сказала Архона.

В декабре 2024 года стало известно, что американский певец и актер Джаред Лето снова поблагодарил на русском языке своих фанатов из России на концерте в Эр-Рияде. Он признался, что боится говорить «слишком много», поскольку не хочет проблем.

Таким образом, Лето сделал отсылку к октябрьскому концерту в Белграде. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Лето пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Также он заявил о планах выступить и на Украине.

Позднее министерство иностранных дел Украины осудило солиста группы 30 Seconds To Mars за его слова о желании выступить в России. Его обвинили в «оскорблении тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы».