Умерла «‎королева крика»‎

Ушла из жизни Кэтлин Хьюз, американская актриса кино и телевидения, классическая, винтажная "королева крика".

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"Королева крика" (scream queen) - амплуа актрисы, по большей части - жанрового кино, играющей роль жертвы. Причем основа формата была заложена еще в немых фильмах 1920-х. Первая "полноценная" КК - Фэй Рэй из "Кинга Конга" 1933 года.

Хьюз ушла из жизни 19 мая на 97-м году жизни. Об этом пишет Extra.

Элизабет Маргарет фон Геркан (настоящее имя, у нее были немецкие корни) родилась в Голливуде в 1928 году. Окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В 1940-х дебютировала на сцене. В 1948-м подписала контракт с 20th Century Fox, в том же году впервые появилась на экране. Работала на Universal.

Фильмография - более 60 пунктов, самый известный - культовый сайфай Джека Арнольда "Оно пришло из космоса". В списке - "Заклинание", "Добыча", "Чертова служба в госпитале МЭШ", сериал "Миссия невыполнима", оригинальный "Перри Мейсон", "Золотой клинок".

Муж - актер и сценарист Стэнли Рубин, сопродюсер ленты Иствуда "Белый охотник, черное сердце".