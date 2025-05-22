Скончался актер из "Доктора Кто" Майкл Макстэй

Известный британский актер Майкл Макстэй скончался в возрасте 92 лет, сообщает Daily Mail.

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По словам семьи актера, Макстэй умер дома от сердечной недостаточности после воскресного обеда с сыновьями.

Макстэй, чья карьера охватила более шести десятилетий, снимался в сериалах «Улица коронации», «Блант» и «Тэтчер: последние дни». Также он известен по роли ученого Дерека Моберли в сериале «Доктор Кто».

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