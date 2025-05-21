Валюшкина рассказала о роли в фильме «Соловей против Муромца»

22 мая на экраны выйдет семейный блокбастер «Соловей против Муромца» режиссера Карена Оганесяна. Одну из ведущих женских ролей в нем сыграла Елена Валюшкина.

«Вечерняя Москва» побеседовала с заслуженной артисткой России Еленой Валюшкиной о ее новой роли. По сюжету, в стародавние времена Соловей-разбойник (Никита Ефремов) победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и приписал себе его заслуги. Через много лет им вновь предстоит сразиться, но теперь на робоарене.

— Елена Викторовна, Илья Муромец и Соловей-разбойник — былинные персонажи. Который из них был вашим любимым в детстве?

— Мы все воспитаны на русских сказках и былинах. Какую-то одну сказку выделить не могу, но очень их люблю, ведь они наше детство. Их герои останутся с нами навсегда. Это и Илья Муромец, и 33 богатыря, и Царевна Лебедь, и Алеша Попович... Непочатый край сказочных героев — можно читать и читать, снимать и снимать...

— Одна из острых тем в фильме — переписывание истории. Порой одно и то же событие люди пересказывают по-разному. Сталкивались ли вы с подобным?

— Тема сложная. Действительно, если взять книги воспоминаний разных людей об одном и том же времени, они будут совершенно разными, потому что у каждого человека своя история. В нашем фильме речь идет о том, что какие-то злодеи решили переписать историю и все заслуги Ильи Муромца причислить к достижениям Соловья-разбойника. Но в современном кино никогда не знаешь, с чего события начнутся и чем все закончится. Сценаристы весьма лихо закручивают сюжеты. И это так интересно, такое буйство фантазии!

— Вы играете женщину, которая всегда найдет нужные слова, чтобы вдохновить на сверхусилие. Расскажите про вашу героиню.

— Я играю бабушку. А наши бабушки в любой момент находят для нас нужные слова. Сама я все детство жила с бабушкой и дедушкой. Порой, когда трудно, думаю: «Боже, откуда у меня столько сил?» — и понимаю, что моя сила передалась мне от бабушки. Сейчас, когда узнаю совершенно невероятные трагические, драматические моменты из жизни моей мамы, бабушки, осознаю и то, как много во мне он них заложено генетически. В первую очередь, конечно, от бабушки, которая прошла лагерь, тюрьму и за всю свою жизнь ни разу не показала ни единым поступком, словом или взглядом, каких трудов ей стоило выжить.

— В жизни вам еще не довелось попробовать себя в роли бабушки. Как думаете, какой бабушкой вы будете?

— Внуков у меня пока нет. А когда будут, стану для них самой лучшей бабушкой на свете!

— У вас взрослые дети — сын Василий и дочь Мария. Они похожи между собой? Какие-то черты своего характера замечаете в них?

— Они у меня очень разные. И это прекрасно, что они так непохожи друг на друга. Главное, что они ценят, любят и уважают друг друга. Между ними есть тесная нежная связь. Они переживают, заботятся друг о друге. Меня это очень радует. За этим так трогательно наблюдать со стороны! Что касается их характеров... Они впитали в себя черты нескольких поколений. Чем дальше, тем больше в них проявляется от бабушек, дедушек, теть, дядей. А там столько всего намешано, и характеров, и кровей. Могу сказать одно — дети у меня получились прекрасные.

— Вашими партнерами на площадке были и юные актеры Марк-Малик Мурашкин, Тимофей Кочнев. Они ваши первые киновнуки? Легко ли сниматься с подростками?

— Нет, не первые, в кино я бабушка давно. Что касается работы с подростками, то как актеры встречаются с разным уровнем дарования, так и дети. Иногда они капризничают, не хотят что-то делать, устают. Но в основном ребята хорошие, талантливые, органичные, все видят и слышат. Что будет дальше, пойдут ли они по актерскому пути, неизвестно. Мне же грех жаловаться — мои «киновнуки» все талантливые, все в бабушку (смеется).

— Значительная часть действия фильма происходит на робоарене. Герои дерутся в массивных костюмах, на ходулях. Что в этом лично вас впечатлило больше всего?

— Меня впечатляет и вызывает уважение слаженный труд огромного количества людей. То, что связано с большим количеством технических деталей и прочих нюансов, всегда требует усилий. Чтобы создать, сделать так, чтобы это заработало, заиграло, надо постараться. Это очень сложно, порой даже мучительно для актеров и каскадеров, которые внутри этих конструкций и процессов находятся. Работа невероятная, достойная восхищения.

— По сюжету, в боях на арене участвуют школьники, победившие на олимпиадах по робототехнике. А есть ли у вас какие-либо воспоминания, связанные с участием в олимпиадах?

— Я сама, да и мои дети в них не участвовали. Зато в спортивных состязаниях по молодости участие принимала. У меня есть разряд по стрельбе и по лыжам.

— Вашей первой главной ролью в кино была Мария в «Формуле любви» Марка Захарова. Что запомнилось с тех съемок?

— Это распространенное заблуждение. Моя первая главная роль была в фильме «Не хочу быть взрослым» Юрия Чулюкина. Я тогда училась на втором курсе. И уже на четвертом курсе, после «Формулы любви», снялась в еще одном его фильме «Как стать счастливым». Юрий Степанович — потрясающий советский режиссер, фронтовик, необыкновенный умница, который снял фильмы «Девчата» и «Неподдающиеся». Всегда вспоминаю его с нежностью, именно он первый режиссер, который снял меня в кино.

— В Театре имени Моссовета вы служите с момента окончания ВТУ имени Щепкина. Чем он стал для вас за эти годы? Никогда не было желания сменить театр?

— Театр Моссовета — мой родной театр, мой дом. Я очень его люблю. Я прожила разные степени нужности и ненужности в нем. Уходила из него. Возвращалась. Думала, что смогу прожить и без него. Но судьба меня туда вернула. Знаете, при этом у нас сейчас такая интересная жизнь, что актера могут пригласить играть спектакль и в другой театр. И если поступит такое предложение, я с удовольствием на него откликнусь. Тем более у меня есть несколько антрепризных спектаклей, с которыми мы ездим по стране.

— Кстати, расскажите, что помогает оставаться в форме во время долгих гастролей.

— Гастроли страшны ненормированным рабочим днем и долгими переездами на автомобиле, на поезде, на самолете... Поэтому главное, что меня поддерживает в такие дни, — сон. Всегда должны быть: удобная постель, горячая вода и овсяная каша по утрам. Тогда я смогу горы свернуть.

ДОСЬЕ

Елена Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме, ГДР. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1984 году. Была принята в труппу Театра имени Моссовета. Дебютировала в кино в 1982 году в фильме «Не хочу быть взрослым». Сейчас в ее фильмографии около 140 ролей в кино и сериалах, включая «Граница. Таежный роман», «Универ. Новая общага», «Горько!» и другие.