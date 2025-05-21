Умерла актриса Чжу Юаньюань

17 мая ушла из жизни Чжу Юаньюань, актриса театра, кино и телевидения из Китая. Чжу скончалась вскоре после того, как отметила свое 51-летие.

© кадр из фильма «Моя сестра»

Как передает сегодня Guancha со ссылкой на официальное заявление мужа артистки, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

Чжу Юаньюань родилась в 1974 году в Циндао. Там же окончила Школу искусств, и далее - Центральную академию драмы в Пекине в 1997-м, где изучала актерское мастерство.

На ТВ работала с 1995-го, дебют на большом экране - в 1999-м. В фильмографии - не менее четырех десятков проектов: "Вся земля в куриных перьях", "Романтика", "Рай океана", "Затерянные в Гонконге", "Моя сестра", драма 2020 года "Аленький цветочек".

На счету актрисы полтора десятка наград и номинаций.