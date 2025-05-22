Джейсон Момоа может сыграть в новой экранизации «Уличного бойца»

Звезда «Аквамена» и «Дюны» Джейсон Момоа ведет переговоры о роли в новой киноадаптации культовой видеоигры «Уличный боец». Проект разрабатывает студия Legendary совместно с компанией Capcom, создателем оригинальной франшизы.

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Помимо Момоа, к фильму могут присоединиться Эндрю Кодзи, Ной Сентинео и рестлер Роман Рейнс. Все актеры находятся на ранней стадии переговоров, официально каст проекта пока не объявлен.

Режиссерское кресло занял Китао Сакурай, известный по работе над сериальной адаптацией другой игры — Twisted Metal («Скрежет металла»).

Релиз картины запланирован на 20 марта 2026 года.

«Уличный боец» — одна из наиболее успешных игровых франшиз в жанре файтинга. Серия берет начало с аркадной игры 1987 года, а особую популярность приобрела с выходом Street Fighter II в 1991 году. Последняя часть серии, Street Fighter 6, вышла в июне 2023 года и получила награду за лучшую игру-файтинг на церемонии Game Awards 2023.

Ранее существовали две киноадаптации франшизы: «Уличный боец» 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом и провалившаяся версия 2009 года.