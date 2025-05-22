Скончался актер Александр Сафронов

Причиной смерти Александра Сафронова, актера театра, кино и телевидения, режиссера и диктора, в его театре назвали долгую болезнь.

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Сафронов скончался незадолго до юбилея - летом артисту могло бы исполниться 75 лет.

"Вечером 21 мая вследствие продолжительной болезни не стало режиссера Тверского академического театра драмы Александра Александровича Сафронова", - говорится в некрологе пресс-службы ТАТД. Коллеги отметили, что Сафронов был "творцом безграничной силы, глубины, таланта, верным принципам, театру, мудрым и справедливым".

В Тверском академическом театре драмы Александр Александрович служил почти 55 лет.

Александр Сафронов родился в Иванове. Окончил факультет иностранных языков Тверского университета и режиссерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина.

На экране - с 1970-х: Володя Прохоров из "Кафе "Изотоп", Фернандо в комедии "Дуэнья", Энгельс в ленте "Карл Маркс. Молодые годы", Сева в киноповести "Из жизни Потапова".