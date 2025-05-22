Зак Брафф вернется к своей роли в перезапуске «Клиники»

По данным издания Deadline, в продолжении-перезапуске «Клиники» сыграет Зак Брафф, который снова сыграет Джей Ди из оригинала.

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По словам источников, сделка с актёром была заключена после нескольких месяцев напряжённых переговоров, в ходе которых возникли серьёзные разногласия по поводу гонорара и требования Браффа снимать сериал в Лос-Анджелесе, а не в Ванкувере, как планировалось изначально.

После успешных переговоров с Браффом, вполне вероятно, что создатели новой «Клиники» смогут договориться и с другими актёрами из оригинального шоу.

Перезагрузка «Клиники» оказалась очень сложным проектом на этапе, когда нужно было проводить переговоры. Потребовались месяцы переговоров с Warner Bros. с которой у Билла Лоуренса (создателя оригинальной «Клиники) заключён эксклюзивный контракт на другие проекты.