Умерла актриса Элизабет Орт, снявшаяся в фильмах «Иванов» и «Три сестры»

На 90-м году жизни скончалась Элизабет Орт, австрийская актриса театра, кино и ТВ - Орт родилась в Вене. Умерла 17 мая там же, причина смерти не разглашена. Об этом сообщил портал IMDb.

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Актриса снималась со второй половины 1950-х. В ее послужном списке - более 70 пунктов: "Йерма", сериалы "Комиссар полиции" и "Место преступления", "Дачники" по Горькому, "Иванов" и "Три сестры" по Чехову, черная комедия "Моя борьба" - о молодых годах Гитлера. Последнее появление на экране - "Лабиринт" 2021-го.

Орт - дочь актера Аттилы Хёрбигера, сестра актрис Марезы Хёрбигер и Кристианы Хёрбигер, племянница актера Пауля Хёрбигера, кузина актера Томаса Хёрбигера, тетя актеров Кристиана Трамица и Мануэля Уиттинга. Большая часть семьи Элизабет так или иначе была связана с кино. Она трижды была замужем, из них дважды - за коллегами по цеху.