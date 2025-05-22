Умерла звезда мыльных опер Дорина Дюваль, жестоко убившая молодого мужа

Бразильская актриса и певица Доринья Дюваль ушла из жизни на 97-м году. О ее смерти сообщила дочь, актриса Карла Дэниэл. Дюваль, прославившаяся ролями в популярных мыльных операх и отбывшая срок за убийство третьего мужа, скончалась в среду, 21 мая.

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— Печаль, но и облегчение от того, что мы расстались. Мама и бабушка, которая принесла моменты радости для населения Бразилии. Люблю тебя, — написала Карла в личном блоге.

Телезвезда родилась в 1929 году в Сан-Паулу. Ее творческий путь начался с танцевального коллектива Карлоса Лисбоа, с которым она выступала в казино и играла на маракасах, за что получила прозвище Дора Марака. Позже она появилась на телевидении и была приглашена работать в театр варьете. В 1970-х годах Дюваль снялась в ряде известных сериалов, включая «Братья Кораджем» и «Каменные джунгли», режиссером которых был ее второй муж Даниэль Филью.

Третьим супругом артистки стал Пауло Сержио Гарсия Алькантара — кинорежиссер и рекламщик, который был младше ее на 16 лет. После многочисленных оскорблений с его стороны в 1980 году Дюваль в порыве гнева застрелила мужа и получила шесть лет тюрьмы. После освобождения она ушла из профессии и написала автобиографию, в которой откровенно рассказала о пережитом насилии, аборте, проституции, попытке самоубийства и причине расправы над супругом.