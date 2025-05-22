Ушел из жизни актер Александр Сафронов

Ушел из жизни Александр Александрович Сафронов, советский и российский актер театра, ТВ и кино, театральный режиссер и диктор радио, профессиональный переводчик.

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Сафронов родился 20 августа 1950 года в Иванове. Отец - Александр Сафронов, заслуженный артист России, режиссер, который последние тринадцать лет жизни работал в Тверском драматическом театре.

Александр Сафронов-младший окончил факультет иностранных языков Тверского университета в 1971-м и режиссерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 1985-м. С 1971 года - актер Тверского областного театра драмы. Также осуществил ряд постановок на сцене Калининского областного театра драмы.

Экранный дебют - в 1975 году. В списке ролей - Володя Прохоров в "Кафе "Изотоп", Фернандо в легендарной "Дуэнье" Григорьева - с Муравьевой, Леоновым, Фарадой, Татьяной Васильевой. Сафронов сыграл Энгельса в ленте "Карл Маркс. Молодые годы" и Севу в киноповести "Из жизни Потапова". Плюс - "Жизнь и судьба", "Раскол", "Скорый поезд", "Земля моего детства" и другие картины.

О кончине артиста сообщила ГТРК "Тверь".