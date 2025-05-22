Режиссер Кевин Смит выразил восхищение русскими актерами

Легендарный американский режиссёр и сценарист Кевин Смит ("Клерки", "В погоне за Эми", "Догма") сожалеет о том, что за 31 год работы в кино он ни разу не был в России, и намерен восполнить этот пробел.

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В интервью Пятому каналу Смит также признался, что был бы не против поработать со звёздами "Аноры" Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

"Послушайте, я всегда рад, если в моей работе будет сильный актёр. Но, вероятно, тот, кому посчастливилось участвовать в "Аноре", не захочет участвовать в моих фильмах. Потому что я старый. А Шон Бейкер - новый и невероятно талантливый", - сказал он.

Ранее Борисов и Эйдельштейн подписали контракты с крупными голливудскими агентствами.