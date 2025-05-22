Умер актер Гоун Грейнджер из «Пуаро»

Ушел из жизни Гоун Грейнджер, британский актер кино, сериалов и "мыльных опер", театра, Бродвея, а также сценарист и драматург.

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На счету Грейнджера более ста проектов. Он отошел на 88-м году жизни 17 мая. Об этом сообщил портал IMDb.

Гоун был сценическим партнером Энтони Хопкинса и многие годы - ведущим артистом Национального театра под руководством Лоуренса Оливье, своего близкого друга. Они вместе написали книгу "Об актерском мастерстве" - она вышла в 1986-м.

Гоун Грейнджер родился в 1937 году в Глазго, Шотландия. На экране дебютировал в 1952-м: "Чисто английское убийство", "Пуаро", "Жители Ист-Энда", "Макбет" 1983-го, "Доктор Кто".

Был женат на актрисах Джанет Ки, с которой вместе снимался (она умерла в 47 лет в 1992-м), и Зои Уонамейкер (Роланда Трюк из "Гарри Поттера").