Муж-ревнивец и адские боли: что погубило актрису Любовь Полищук

Небольшая роль в фильме Захарова «12 стульев» принесла ей успех и любовь зрителей. Ее яркую и красивую внешность часто называли несоветской. Запоминающиеся роли умело скрывали личную трагедию, а сама Любовь Полищук до последнего улыбалась. С тяжёлой болезнью она боролась несколько лет, но в итоге проиграла. О ярком пути актрисы читайте в нашей статье.

Будущая артистка родилась в Омске в семье простых рабочих: строителя и швеи. Их соседями были бывшие заключённые, однако это не помешало маленькой Любе мечтать о карьере артистки и нежно любить искусство.

Родители не препятствовали желаниям дочери, но разглядеть в ней будущую кинозвезду было непросто. Любовь родилась очень слабой, что отразилось на ее внешности. Ноги искривились, появилось легкое косоглазие. Но все с легкостью компенсировали задор и жизнелюбие девочки.

Изменилась внешность Любы в школьные годы. Тогда Полищук резко пошла в рост, стала самой высокой среди сверстниц, а ее лицо преобразилось, утратив детские черты. Тогда многие отмечали: девушка будет настоящей красавицей.

Через много лет артистка признается: осанку она нарабатывала по открыткам с изображениями балерин. Она повторяла их стойки и по несколько минут так стояла.

Еще в детстве Любовь научилась улыбаться через боль: она умело скрывала переживания и старалась не показывать виду, что что-то не так. Нападки сверстников она научилась игнорировать, убеждая себя, что говорят они, прежде всего, о себе.

После окончания школы Любовь Полищук отправилась поступать в Москву. Однако дорога из Омска заняла больше времени, чем планировалось, и будущая звезда не успела на испытания. Вместо этого она попала во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства. Там ее увидел Леонид Масляков и рассмотрел талант молодой девушки. Он посоветовал Любови работать в разговорном жанре.

Начало карьеры

Несколько лет Любовь Полищук работала в театрах. Все изменила встреча с режиссёром Евгением Гинзбургом. Он пригласил улыбчивую артистку попробовать себя в кино. Ее талант пришелся по душе кинематографисту, и ее стали приглашать чаще.

Вскоре картины сменялись одна за одной, но успех пришёл к Полищук после игры в фильме «12 стульев». Однако чиновники посчитали внешность актрисы несоветской. Неоднократно из-за этого Любовь теряла главные роли и не скрывала своего возмущения.

Несмотря на эпизодические роли, зрители быстро полюбили Любовь Полищук и запоминали ее героинь. В 1986 году журнал «Советский экран», видя, насколько сильно артистка запала в душу соотечественникам, поместил ее фото на обложку.

Настоящий фурор произвели роли Полищук в картинах «Любовь с привилегиями» и «Интердевочка».

Популярность артистки росла, и в 1990 года она была отправлена в Сан-Франциско. На кинофестивале она победила в номинации «Лучшая актриса», а через 9 лет стала лауреатом в номинации «Самая красивая и стильная актриса года».

Семья

Первый раз Любовь Полищук вышла замуж за своего сокурсника Валерия Макарова. Вместе с ним она вернулась в родной Омск, где устроилась в филармонию.

Однако вскоре Любовь пригласили в Москву. Макаров начал завидовать жене, ревновал ее и от грусти запил. Постоянные скандалы быстро надоели артистке. Она забрала сына Алексея и уехала с ним в столицу.

Считая, что одного образования ей мало, Полищук поступила в ГИТИС. Там она встретила художника Сергея Цигаля. Пара вскоре поженилась. В браке у них родилась дочь Мариэтта.

Дети пошли по стопам матери: Алексей стал актёром кино, а Мариэтта больше востребована на театральных подмостках. Любовь Полищук была против решения детей, даже мешала им стать артистами, но в итоге сдалась.

Между собой Алексей и Мариэтта не общаются. После смерти матери они поссорились из-за наследства и прервали общение.

Болезнь

На протяжении нескольких лет Любовь Полищук мучили сильные боли в спине. Сначала она говорила, что причиной этому стало неудачное кесарево сечение, а после — трюк на сцене, из-за которого у нее сместились три позвонка.

В 2000 году Полищук попала в аварию: ее автомобиль врезался в грузовик. С тех пор ее здоровье сильно пошатнулось. На съёмки «Моей прекрасной няни» артистка нередко приезжала на инвалидной коляске. Но перед камерой она вставала и через боль отыгрывала роль.

Операция в госпитале имени Бурденко и замена позвоночных дисков не принесли результата. Лишь в Израиле актриса узнала о раке. У нее была выявлена саркома. Началось усиленное лечение. Артистка проходила химиотерапию и курсы обучения, однако они не смогли побороть недуг.

Алексей Макаров, сын Любови, вспоминает: незадолго до смерти Полищук устроила прием на своей даче в Крыму. Она весь вечер выступала на каблуках и скрывала боль. Лишь немногие из присутствующих знали, чего стоит знаменитости общение с гостями.

Позже состояние Любови Полищук сильно ухудшилось: артистка впала в кому, а через два дня умерла. Ей было 57 лет.

Любимицу миллионов зрителей похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могилу украсил памятник из хрусталя, отражающий ее душу: чистую и прекрасную.