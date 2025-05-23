Джон Хартнетт получил главную роль в мини-сериале Netflix

По данным Variety, актёр Джош Хартнетт, известный по фильмам «Рейс навылет», «Ловушка» и другим лентам, получил главную роль в новом мини-сериале Netflix.

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Картина расскажет о том, что, когда таинственное морское существо терроризирует отдалённый городок в Ньюфаундленде, суровый рыбак должен бороться, чтобы защитить свою семью, своё сообщество и свою жизнь.

Создателем и шоураннером выступает Джесси МакКиоун, ранее работавший в качестве сценариста и продюсера над «Академией «Амбрелла».