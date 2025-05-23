Михаил Ефремов отказывается сниматься в кино после колонии

Актеру Михаилу Ефремову предлагают сниматься в кино, но он отказывается от ролей. Об этом в пятницу, 23 мая, заявил продюсер Сергей Дворцов.

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Пока что он находится на домашнем режиме. Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения, — рассказал Дворцов в разговоре с Aif.ru.

Ефремов был условно-досрочно освобожден из-под стражи 9 апреля, он пробыл в колонии почти пять лет при сроке в 7,5 года. Актер приехал в свою столичную квартиру и сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить, поблагодарив всех за поддержку.

ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Смоленской площади, стало следствием действий актера, управлявшего Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза выявила 2,1 промилле алкоголя в его крови. В нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Михаил Захаров. Полученные травмы оказались смертельными: мужчина скончался в больнице Института Склифосовского. Пресненский суд Москвы вынес приговор, назначив актеру восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Подробнее об аварии — в материале «ВМ».

«Вечерняя Москва» выяснила у экстрасенса Дарьи Мироновой, будет ли артист вновь востребован в кино и какое будущее его ждет.