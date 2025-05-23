Моника Беллуччи снялась в фильме Кантемира Балагова

В фильме российского режиссера Кантемира Балагова, который покинул Россию, снялась итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Об этом пишет La Voix du Nord.

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Отмечается, что артистку и съемочную команду кинематографиста заметили на пляже в городе Сен-Поль-сюр-Мер, Франция. Предположительно, Беллуччи исполнит второстепенную роль, сам Балагов пока не анонсировал ее участие в проекте.

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