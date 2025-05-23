В первой половине XX века Голливуд был миром жестких контрактов и полной потери свободы. Актеры заключали многолетние соглашения со студиями – порой на 5-7 лет. И с этого момента полностью подчинялись их решениям. Выбирать проекты, отказываться от ролей или работать с другими компаниями было невозможно. Малейший конфликт с продюсером мог стоить карьеры.

Что довело до трагедии одного из самых любимых актеров Голливуда

Особенно жестким был контроль за актрисами. Им диктовали, как выглядеть, что говорить, кого любить. Женщин заставляли менять внешность, прибегать к хирургии, а темнокожих актрис отбеливали гримом, чтобы они выглядели «ближе» к стандартам студии. Личную жизнь актеров курировали продюсеры: заключались фиктивные браки, запрещались дети, велась слежка за приватной жизнью.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @bladubua.