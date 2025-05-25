Скончалась актриса из «Ночи живых мертвецов» Элла Мэй Смит

Скончалась Элла Мэй Смит, 1 мая ей исполнилось 93 года.

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Элла и ее муж Филипп Смит сыграли зомби в "Ночи живых мертвецов" Джорджа Ромеро, ленте, заложившей базу субжанра. Филипп умер в 1995-м, ему было 64 года.

Помимо непосредственно культовой классики, Элла появляется в ряде побочных проектов, например - в документальной картине "Вскрытие мертвеца" и хоррор-комедии "Ночь дня рассвета сына невесты возвращения мести ужаса атаки злобных мутировавших чужих плотоядных восставших из ада зомбированных живых мертвецов. Часть 2: в шокирующем 2-D формате". Последнее - картина "Ночь живых мертвецов" с новой, якобы смешной, переозвучкой и дополнительными сценами.

Некролог опубликован порталом Bloody Disgusting.

Супруги жили как раз напротив дома, в котором Ромеро снял часть своего фильма. Как гласит история, однажды к ним подъехал один из членов команды режиссера и спросил, не хотят ли они появиться в кино - и Элла убедила мужа согласиться.