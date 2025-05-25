Умер композитор, известный по «Индиане Джонсу»

22 мая скончался Гай Ключевсек, замечательный американский музыкант, композитор и продюсер.

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Гай был одним из немногих аккордеонистов, работавших, в том числе, в джазе и в формате свободной импровизации.

Ключевсек записал два десятка сольных пластинок, три альбома в рамках интернационального проекта Accordion Tribe, а также десятки пластинок как сайдмен.

Гай неоднократно сотрудничал с Томом Уэйтсом и Джоном Зорном, его аккордеон звучит в линейках "Индиана Джонс" и "Приключения Тинтина", в итало-румынской драме "Черное море", американо-индийской драмеди с Крисом Пайном и Элизабет Бэнкс "Люди как мы" и других лентах.

Некролог опубликован Dignity Memorial.

Причиной смерти артиста стал нейроэндокринный рак, с которым Гай сражался десять лет.

Гай Ключевсек родился в 1947 году в Питтсбурге. Окончил несколько вузов, включая Калифорнийский институт искусств.