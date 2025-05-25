Скончалась звезда «Дикого пляжа» Тересита Рейес

Скончалась чилийская артистка, известная как Тересита Рейес - актриса кино, сериалов и теленовелл. Как передает TVN, ссылаясь на заявление семьи, Рейес ушла 24 мая.

© Российская Газета

Известно, что у актрисы был рак. Не так давно Тересита перенесла сложную операцию и была выписана, но почти тут же вновь госпитализирована: болезнь дала метастазы на почки и сердце - химиотерапия не принесла положительных результатов.

Мария Тересита де Хесус Рейес (полное имя) родилась в 1950 году, по материнской линии у нее были арабские корни.

Активно снималась с начала 1980-х, фильмография - порядка ста проектов: "Дикий пляж" (Мириам), "Меня зовут Лара", "Красивые и смелые", "Мачо", "Хиппи", "Плохие девчонки", "Мятежное сердце", "Вместо неё".

На счету актрисы более 1000 эпизодов мыльных опер.