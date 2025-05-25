Умер актер из фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…»

Советский и российский актер театра и кино Лев Бобышев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра кукол (МТК).

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«У нас горе. Ушел из жизни наш любимый старейшина, заслуженный артист России Лев Николаевич Бобышев. Мы все звали его Лева», — отмечается в заявлении.

Коллектив театра, где Бобышев проработал более 50 лет, выразил соболезнования родным и близким коллеги.

Причина смерти актера не уточняется.

Бобышев родился 10 февраля 1941 года. В 1967 году он окончил студию под руководством Бориса Аблынина при Московском театре кукол, а в 1973-м — ГИТИС.

Актер был ведущим артистом в театре «Жаворонок», а после того, как учреждение закрылось, устроился в МТК. После 1980-х Бобышев начал играть в кино. Актер снялся в фильмах «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз» и других.

24 мая скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. Ему было 83 года. Он исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Мужчины не плачут», «Ваша честь», »Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Детективное агентство «Иван да Марья», а также «Инсайт» и «Семейный детектив».

До этого в ДТП погибла актриса Елена Земляникина, которая снялась в фильме «Москва слезам не верит». По словам актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, Земляникина переходила дорогу на красный сигнал светофора, поскольку торопилась к своим студентам. Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая.