Квентин Тарантино пишет книги о создании всех своих фильмов

Квентин Тарантино, культовый режиссер и мастер постмодернистского кино, объявил о запуске амбициозного литературного проекта: серии книг, посвященных процессу создания каждого из его фильмов. Совместно с журналистом Джеем Гленни он расскажет о своей работе, раскроет архивы и поделится историями со съемочных площадок. Проект охватит даже его десятый, пока не снятый фильм. Рассказываем, что известно о книгах и планах режиссера.

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Что за книги?

Как сообщает Deadline со ссылкой на издательство The Story Factory, Тарантино и Гленни готовят серию из десяти книг, каждая из которых будет посвящена одному из фильмов режиссера. Первые три сосредоточатся на:

Книга об «Однажды в Голливуде» выйдет в США 11 ноября 2025 года. Две другие запланированы на 2026 и 2027 годы. Остальные семь книг, включая произведения о «Криминальном чтиве», «Убить Билла» и других работах, появятся позже. Последняя книга будет посвящена десятому фильму Тарантино, который он еще не начал снимать.

Тарантино напишет предисловие к каждой книге и предоставил Гленни полный доступ к своим архивам. Например, в книге об «Однажды в Голливуде» собраны воспоминания режиссера, а также Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта и Марго Робби о работе над фильмом.

Зачем Тарантино это делает?

Тарантино уже зарекомендовал себя как автор: его книга «Киноспекуляции» и роман по мотивам «Однажды в Голливуде» получили признание читателей. Новая серия — это способ задокументировать его творческий процесс и поделиться с фанатами закулисными историями. Проект также позволяет режиссеру переосмыслить свою карьеру, особенно в свете его обещания снять только десять фильмов и уйти на пенсию.

Книги станут сокровищницей для киноманов, раскрывая детали работы над фильмами, которые изменили индустрию.

Что с десятым фильмом?

Тарантино неоднократно заявлял, что завершит карьеру после десятого фильма и уйдет на пенсию в 60 лет. Однако в марте 2024 года ему исполнился 61 год, а проект десятого фильма остается в подвешенном состоянии. Изначально режиссер планировал снимать «Кинокритика», но отказался от идеи. Сейчас он работает над новым сценарием, но, как он сам отметил, «не торопится». Тарантино хочет, чтобы его сын, которому сейчас несколько лет, подрос и смог запомнить процесс создания финального фильма.