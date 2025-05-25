Умер актер из сериалов "Ваша честь" и "Семейный детектив" Геннадий Третьяков

24 мая ушел из жизни Геннадий Третьяков, актер кино и телевидения.

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Геннадий Алексеевич Третьяков родился в 1941 году. Окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

На экране - с нулевых: многосерийный детектив "Мужчины не плачут" (Коля Бешеный), "Ваша честь", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Инсайт", "Семейный детектив", "Мне с Вами по пути" и другие проекты.

О кончине исполнителя сообщил портал "Кино-Театр.Ру". Детали выясняются.