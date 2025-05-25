Умер Джеймс Паттерстон, сыгравший в фильме «Цирк»

22 мая на 92-м году жизни скончался Джеймс Ллойдович Паттерсон, известный по роли малыша-негритенка в легендарном "Цирке" с Любовью Орловой, писатель и поэт.

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Джеймс Паттерсон родился 17 июля 1933 года в Москве. Его отец, художник-декоратор Ллойд Паттерсон, выпускник Хэмптонского университета, приехал в СССР в 1932 году в составе культурной делегации. Позднее поступил на службу в Радиокомитет СССР, стал диктором англоязычной редакции иновещания Московского радио. Во время бомбежки получил контузию и умер в эвакуации в Комсомольске-на-Амуре в марте 1942 года - в возрасте 32 лет. Мать - Вера Аралова, театральная художница, работала на Московской киностудии.

Перед войной Джеймс был принят в музыкальную школу имени Гнесиных по классу виолончели. В 1951-м окончил Рижское Нахимовское военно-морское училище, учился в Высшем военно-морском инженерном училище имени Дзержинского. В 1955-м вступил в должность командира рулевой группы БЧ-1 подводной лодки "С-95" Черноморского флота.

Далее - окончил Литературный институт имени Горького. С 1967 года - член Союза писателей СССР, публиковался в "Огоньке", "Москве" и "Советском воине".

Его дружба с Любовью Орловой длилась до последних дней жизни актрисы.

В 1994 году вместе с матерью эмигрировал в США, поселился в районе Вашингтона.

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