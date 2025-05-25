Умер один из создателей «Звездных войн» и дважды лауреат «Оскара» Лес Дилли

Ушел из жизни художник Лесли "Лес" Дилли. Дилли работал, помимо прочего, над франшизами "Звездные войны", "Индиана Джонс" и "Чужой".

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Художник получил премию "Оскар" за картины "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", за "Новую надежду" - Эпизод IV "Звездных войн", был номинирован за Эпизод V - "Империя наносит ответный удар", за "Чужого" Скотта и "Бездну" Кэмерона.

Всего в фильмографии мастера, начиная с 1970-х, - более тридцати проектов.

Дилли умер на 85-м году жизни из-за осложнений болезни Альцгеймера. Об этом Deadline сообщил его представитель.

Лесли Дилли родился в 1941 году в Уэльсе. В конце Второй мировой семья перебралась в Лондон.

В списке художника - бондиана, "Три мушкетера" 1973-го, "Иисус Христос - суперзвезда", "Супермен" 1978-го, "Американский оборотень в Лондоне", "Инспектор Гаджет".