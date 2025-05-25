Умерла звезда Playboy, «Голого пистолета» и «Грязного Гарри» Мара Кордей

Ушла из жизни Мара Кордей, американская актриса кино и сериалов, модель Playboy. В январе артистке исполнилось 95 лет.

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Как пишет сегодня Deadline, ссылаясь на данные Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, звезда умерла еще 9 февраля у себя дома в Калифорнии от сердечно-сосудистого заболевания.

Мара Кордей родилась в 1930 году в Санта-Монике. Карьеру начала танцовщицей подростком. В 1958-м стала "Девушкой месяца" октябрьского номера Playboy.

Cнималась с 1951-го, в списке ролей - более полусотни пунктов: "Тарантул" Джека Арнольда, одна из важнейших лент спайдерсплотейшн, вестерн 1965 года "Голый пистолет", четвертая часть "Грязного Гарри" Иствуда, "Черный скорпион", монстр-муви "Гигантский коготь".

Муж - актер Ричард Лонг, скончавшийся в 1974 году через четыре дня после своего 47-летия.