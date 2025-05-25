Ушла из жизни актриса Мария Томашова

Ушла из жизни Мария Томашова, чехословацкая и чешская актриса театра, кино и ТВ.

© Российская Газета

Томашова родилась 18 апреля 1929 года в Добровице - на момент смерти звезде было 96 лет.

Некролог опубликован порталом Novinky (сайт заблокирован).

Томашова изучала актерское мастерство в пражской DAMU - Академии исполнительских искусств, окончив ее в 1952-м и тогда же дебютировав на экране.

В списке - первая, и сразу главная, роль в "Анне-пролетарке", серия "Война за веру", "Такая любовь", "Полицейский час", "Прыжок в темноте". "Зеленые дали", "Чародейка из предместья", два десятка других.

Последнее появление на экране - 2000 год. Тогда как театральная карьера актрисы иссякла в середине 1990-х.