Ушла из жизни актриса Мария Томашова

Умерла актриса Мария Томашова
Ушла из жизни Мария Томашова, чехословацкая и чешская актриса театра, кино и ТВ.
Томашова родилась 18 апреля 1929 года в Добровице - на момент смерти звезде было 96 лет.
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Томашова изучала актерское мастерство в пражской DAMU - Академии исполнительских искусств, окончив ее в 1952-м и тогда же дебютировав на экране.
В списке - первая, и сразу главная, роль в "Анне-пролетарке", серия "Война за веру", "Такая любовь", "Полицейский час", "Прыжок в темноте". "Зеленые дали", "Чародейка из предместья", два десятка других.
Последнее появление на экране - 2000 год. Тогда как театральная карьера актрисы иссякла в середине 1990-х.