Джонни Флинн и Эйми Лу Вуд сыграют в фильме про Достоевского

Вики Крипс («Корсаж», «Призрачная нить») и Кристиан Фридель («Зона интересов», «Белый лотос») присоединились к касту фильма «Идиоты» (The Idiots) польских режиссеров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта. Как сообщает Deadline, это будет экранизация романа Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского» (The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky).

Роман повествует о жизни русского писателя Федора Достоевского и его второй жены Анны Сниткиной в период, который вдохновил его на написание «Идиота». Роман потерпел коммерческий провал после публикации, но сегодня считается одним из величайших в истории русской и мировой литературы. В фильме рассказывается об их свадебном путешествии в Баден, которое превращается в неожиданное и страстное путешествие, где азартные игры приводят к краху.

Ране было объявлено, что роль Достоевского исполнит британский актер и музыкант Джонни Флинн («Рипли, «Одна жизнь»), а Анны – Эйми Лу Вуд («Элис и Джек», «Белый лотос»), а Крипс и Фридель сыграют второстепенных персонажей.

Шумовская и Энглерт, среди предыдущих совместных режиссерских работ которых «Снега больше не будет» (2020) «Бесконечная буря» (2022) и «Женщина с…», также написали сценарий совместно с Каспером Байоном («Высокая вода») и Бридом Арнштейном. Энглерт также выступит в качестве оператора. Производством фильма занимаются Hype Studios и Gold Rush Pictures Ильи Стюарта и Владимира Земцова.