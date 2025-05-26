Режиссер «Битвы моторов» рассказал о съемках картины

Трехкратный обладатель премии американских кинокаскадеров Taurus каскадер и актер Мартин Иванов принял участие в производстве художественного фильма "Битва моторов". Об этом сообщил режиссер картины Илья Маланин.

"В наших съемках принимал участие один из лучших мировых автокаскадеров - Мартин Иванов, обладатель нескольких наград премии американских кинокаскадеров Taurus", - рассказал Маланин. Как отметил режиссер, актеры управляли автомобилями самостоятельно, однако исполнение трюков было доверено профессионалам.

"Если мы говорим об исторических [автомобилях], у нас задействовано в районе 50 машин", - сказал Маланин, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, среди них - раритетный автомобиль American Underslung Scout. "У Паулины Андреевой отличный автомобиль. Я его обожаю. Я долго за него бился. Это раритетный автомобиль, который прошел достаточно серьезные испытания на наших съемках, но показал себя во всей красе", - добавил он, уточнив, что возраст машины превышает 100 лет. В беседе с журналистами он также упомянул, что для него было важно, чтобы каждый автомобиль подходил конкретному персонажу.

Маланин также рассказал о взаимодействии с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в процессе съемок.

"Поскольку у меня есть актерский опыт, мне проще общаться с артистами. Мы разговариваем на одном языке. Мы с Ваней и Юрой учились почти параллельно. Юру я снимал в своем первом проекте. У нас достаточно плотное знакомство, поэтому не было той притирки, которая обычно случается с актерами, которых ты не знаешь", - пояснил он.

Режиссер добавил, что съемки начинались с финальных сцен, актерам приходилось сразу играть заключительный этап развития их персонажей.

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности продолжения истории во второй части фильма, Маланин исключил такую вероятность.