Актер Павел Чинарев рассказал о сериале «Домохозяин»

Премьера комедийного сериала "Домохозяин" состоится на телеканале СТС 26 мая 2025 года. Gazetametro.ru поговорила с исполнителем главной роли Павлом Чинарёвым про оправданный экстрим, воспитание детей и умение выдыхать.

Герой Павла Чинарёва – оперативник, семьянин и отец двоих детей Антон Шаталин. Но он так много времени проводит на работе, что дома порой забывают, как он выглядит. В один из своих редких выходных Антон с женой и детьми отправляется на пляж, чтобы устроить пикник. Но прекрасный день заканчивается ужасно – жена уходит купаться и бесследно исчезает. Поиски ни к чему не приводят. Антон увольняется, становится «домохозяином» и выясняет, что готовка, стирка и уборка на самом деле не менее сложны, чем допросы и поиск улик.

В сериале сразу несколько сюжетных линий – детективная и семейная. Для вас какая линия интереснее?

– Они между собой так тесно переплетены, одна без другой не может существовать, потому что семейная драма влияет на детективную линию. В этом и прелесть сценария проекта – если бы не было пропажи супруги главного героя, то все детективные истории разворачивались бы по-другому.

В вашей фильмографии есть роли и представителей закона, и преступников. Вам самому что ближе – правила или риск?

– Мне ближе роли отрицательные, я люблю играть подонков и мерзавцев. (Смеётся.) Поэтому для меня большим вызовом и подарком стала такая ванильная – в хорошем смысле – история.

Любите экстрим в обычной жизни?

– Я к риску отношусь так: если речь про экстремальные виды спорта, где от меня ничего не зависит, то я отказываюсь. Прыгать на резинке в пропасть или из самолёта с парашютом я не буду. Потому что кто знает – сработают ли нужные детали в нужный момент. Но сделать сальто или скатиться на сноуборде – это я всегда за "будь здоров". Когда от меня зависит результат – я вписываюсь, когда я не знаю, чем это всё может закончиться, – увольте.

Ваш герой после исчезновения жены меняет полицейский участок на дом и понимает, что вести хозяйство может быть даже сложнее, чем ловить преступников. Вы его понимаете по-мужски?

– Я его очень хорошо понимаю, потому что я тоже пропадаю в театре и на съёмках. Так же как Антон, в качестве удобного домашнего мужчины я никогда не выступал. И если бы я оказался в такой же ситуации, как мой герой, не знаю, справился бы я или нет.

Вообще ничего по дому не делаете? Даже не готовите?

– Неа. Но готовить я умею. Борщ у меня прилично получается.

Ваше жена тоже актриса. Бывало такое, что она работала, а вы сидели с ребёнком? Как справлялись?

– Конечно, оставался. И для меня, как для вечно пропадающего на работе человека, это всегда счастье.

Что, по-вашему, самое сложное в родительстве?

– Самое сложное – держать себя в руках и относиться к маленьким проступкам, провинностям и неудачам своего ребёнка с пониманием.

Насколько легко было сниматься с юными партнёрами, которые играли детей вашего героя?

– С детьми работать всегда непросто, потому что они требуют определённого подхода. Хочется своим юным партнёрам пожелать не потеряться в актёрском существовании. Потому что когда маленький ребёнок начинает профессиональную деятельность, он так или иначе учится лицемерить по отношению к самому себе. Я желаю ребятам, даже если у них будет большое актёрское будущее, оставаться детьми. Но я, например, своего сына в актёрство не отдам. Во всяком случае, пока ему не исполнится как минимум 15 лет.

А он хочет?

– Очень хочет. Постоянно просит меня, чтобы его куда-нибудь утвердили. Я делаю вид, что мы записываем пробы, но на самом деле это не так. И никуда я их не отправляю. (Смеётся.) Кстати, в "Домохозяине" он попал в массовку и теперь очень ждёт сериал – на себя посмотреть. Мой ребёнок занимается акробатикой. И я всегда вспоминаю историю... Я раньше часто сотрудничал с Алексеем Серебряковым, и он рассказывал, когда снимали фильм "Фанат", он пришёл на пробы и не мог и слова сказать. Его спросили: "А что ты можешь?" Он ответил: "Могу сальто!" И его взяли. Так началась карьера великого артиста Серебрякова. Вот мы уже сальто умеем, просто немного подрастём...

Сейчас многие страдают из-за того, что не получается выстроить баланс между работой и личной жизнью. И судя по тому, что в этом году у вас запланировано 5 премьер, вы очень много работаете. Успеваете восстанавливаться? Может быть такое, что вы откажетесь от роли, просто чтобы выдохнуть?

– К этому всё и идёт, потому что я сейчас чувствую себя как загнанная лошадь и у меня начинают отказывать ресурсы. Тут болит, здесь болит. Мне ведь уже 39 лет исполнилось. Как говорят, я выгляжу ещё ничего, но, видимо, пора уже себя поберечь.

Есть опасения, что скоро придётся много отдыхать, потому что технология deep fake вытеснит живых актёров?

– Нет. Помните фильм "Москва слезам не верит"? Как там говорили: "Скоро будет одно сплошное телевидение. Не будет ни книг, ни театра, ни кино". Но это же не так. Мы же не перестали ходить в музеи и смотреть живопись, хотя есть компьютерная графика. Так и кино с настоящими актёрами никуда не денется.