Юрий Колокольников поделился эмоциями от получения работы

Известный российский актёр Юрий Колокольников в интервью на шоу «Утро. ТНТ» рассказал, что он очень эмоционально реагирует, когда у него появляется новая работа.

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По словам Колокольникова, для него ощущение, что на какое-то время появляется работа, очень ценно и эмоционально. В пример он привёл сериал «Белый лотос» от HBO и шоу «Мастер игры» от ТНТ, в котором у Юрия была роль ведущего.

«Каждый раз, когда меня приглашают на работу… и когда меня пригласили на "Мастер игры", я тоже заплакал. В целом осознание того, что у тебя будет работа на какое-то время, — это всегда праздник. Я сейчас не шучу».

Работой с американской командой Колокольников остался доволен, а съёмочную группу во главе с Майком Уайтом считает гениальной.