Мало кто задумывается, сколько лет было актерам культового ситкома «Счастливы вместе» на момент начала съемок. Визуально герои казались взрослыми, опытными, словно семья с многолетним стажем.

На момент съемок первого сезона «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой, исполнившей роль Даши Букиной, было всего 26 лет. При этом ее экранной дочери, Дарье Сагаловой, – 21.

Как рассказывала Бочкарева, над образом работали гримеры: сначала делали ей возрастной грим, чтобы визуально добавить лет, а затем наносили омолаживающий макияж, чтобы сохранить ухоженный вид. Такой необычный прием оказался крайне удачным.

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Не менее удивительно и то, что Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, был на тот момент всего 31 год. Несмотря на это, образ отца и продавца обуви с солидным «житейским багажом» получился весьма убедительным.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.