Хейли Этвелл снялась в боевой сцене на девятом месяце беременности

Актриса Хейли Этвелл во время вечернего шоу рассказала, что снималась в одной из боевых сцен фильма Миссия невыполнима: Финальная расплата», находясь на девятом месяце беременности.

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Этвелл отметила, что съёмочная команда беспокоилась за неё, но она решила, что сама должна исполнить трюки.

Они говорили: «Ты можешь присесть, а мы попросим дублёршу сделать всё за тебя», а я отвечала: «Нет, я слишком много работала, позвольте мне самой сделать это!». Так что я сама всё исполнила, и вот что вышло!

По итогам первого уикенда и предварительных показов «Миссия невыполнима 8» заработала более $ 190 млн. Фильм неофициально доберётся до кинотеатров России уже 31 мая.