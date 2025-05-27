От «Великолепного века» до тюремного срока: как сложилась судьба Халита Эргенча

Любимый миллионами поклонников турецкий актер Халит Эргенч получил мировую известность после роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Но на днях его имя стало звучать в криминальных сводках – мужчину осудили на два года за дачу ложных показаний. Как звезда оказался замешан в скандале и какой путь был у него в кино, читайте в материале сайта «Страсти».

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Детство и юность

Халит Эргенч родился 30 апреля 1970 года в Стамбуле в творческой семье. Его отец — известный поэт и актер Саит Эргенч, мать — Инджи Алие Юджеышык. Несмотря на артистическую атмосферу дома, Халит сначала мечтал стать инженером, окончил факультет кораблестроения, но затем кардинально изменил жизнь, поступив в Университет изящных искусств.

Карьера

Начал с театра и мюзиклов в 1990-х. Первая роль ему досталась в сериале «Тысяча и одна ночь» (2003-2004). Всемирная слава пришла к актеру после «Великолепного века» (2011-2014) в роли султана Сулеймана.

Интересно, что актриса Сельма Эргенч, игравшая в «Великолепном веке» сестру султана, не является родственницей Халита — совпадение фамилий стало поводом для слухов.

Последующие успешные проекты: «Вавилон», «Красный Стамбул», сотрудничество с Netflix

Личная жизнь

В первый раз Халит женился на актрисе Гизем Сойсалди, с которой прожил всего год. Во второй раз он позвал в жены актрису Бергюзар Корель. Они женаты с 2009 года, воспитывают троих детей. Семья живет на две страны — Турцию и Великобританию.

Судебный процесс

В 2025 году актер получил 1 год 10 месяцев 15 дней тюрьмы за дачу ложных показаний по делу о протестах 2013 года в парке Гези. Суд учел отсутствие судимостей, сдержанное поведение на процессе и ходатайства защиты.

Эргенч продолжает настаивать на своей невиновности, его адвокаты готовят апелляцию.

Напомним, что в 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики Реджепа Тайипа Эрдогана, который был тогда премьер-министром. Жертвами беспорядков стали пять человек.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина прокомментировала тюремный срок актера. Она является его большой поклонницей.