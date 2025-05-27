SHOT: актер Глеб Калюжный приехал на черном "гелике" в московский военкомат

Актер Глеб Калюжный, наиболее известный зрителям по сериалу "Вампиры средней полосы", приехал на черном "гелике" к призывному пункту в Москве, откуда отправится на срочную службу в армию на год. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. На видеозаписи с места событий видно, как артист выходит из автомобиля. Его окружает толпа поклонников. В армию его приехали провожать также агент, мама, сестра, тетя и бабушка. В беседе с журналистами Калюжный признался, что от службы ждет новых навыков и друзей. Он также рассказал, что большое впечатление на него произвели съемки в военной драме "Малыш" о событиях в Мариуполе. По сюжету 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать. Калюжный подчеркнул, что уже умеет обращаться с оружием. 5 марта против 26-летнего Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы. Актер не являлся в военкомат по повесткам на протяжении шести лет, при этом не имея оснований для отсрочки. Ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако вместо колонии Калюжный предпочел отправиться на год в армию. 23 мая артист рассказал, что пока не знает, в каком подразделении будет проходит срочную службу. Он отметил, что по состоянию здоровья подходит для спецназа, десанта, но сам бы он хотел попасть в элитные войска.